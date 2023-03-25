Журналисты опубликовали запись телефонного разговора с голосами, похожими на российского миллиардера Фархада Ахмедова и российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина, сообщает « 5 канал «.

В разговоре собеседники дают оценки руководству России, в частности, Владимиру Путину, а также делятся видением мрачных перспектив для России.

Судя по содержанию, разговор состоялся около 2 месяцев назад. Собеседники, выражающие настроения элиты РФ, много лет обогащавшейся за счет коррупционно-диктаторских порядков режима, охвачены страхом и проявляют острое недовольство происходящим в связи с агрессией против Украины.

Оценки происходящего и попытки дистанцироваться от режима показательны для понимания настроений, царящих среди элиты России и в результате полномасштабного вторжения.

Также собеседники обсудили ближнее окружение Путина, положение дел в армии, военное командование и развитие событий войны в Украине.