Обнародован проноз погоды на завтра

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 6 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман, умеренный юго-западный ветер, днем усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем-55-60 процентов.

6 марта в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, местами будет туман, западный ветер, в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью 0-5, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз

На Абшеронском полуострове 6 марта ожидается усиление юго-западного ветра, который 7 марта сменится на порывистый северный,а также перепады атмосферного давления. Это может неблагоприятно отразиться на здоровье метеочувствительных людей.