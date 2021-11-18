Обнародован прогноз погоды на 19 ноября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, местами в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, которые к вечеру постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10, днем — 11-13 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем — 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 769 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 19 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-5, днем — 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.