Обнародован прогноз погоды на апрель в Азербайджане

Обнародован прогноз погоды на апрель в Азербайджане.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в апреле ожидается среднемесячная температура воздуха в пределах климатической нормы. Количество месячных осадков также будет близко к среднему показателю, в некоторых районах — чуть выше нормы.

В частности, в Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха 11-13 градусов тепла, ночью 7-12, днем 12-17, в некоторые дни 21-26 градусов тепла. Ожидаются месячные осадки между 23-33 миллиметрами.

| 2020-04-01T15:38:48+00:00 1 апреля 2020, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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