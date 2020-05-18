ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделено 3,3 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по улучшению обеспечения водой приусадебных участков и посевных площадей в Агсуинском районе».

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, в целях улучшения обеспечения водой приусадебных участков и реконструкции канала Газанарх в Агсуинском районе, из суммы, указанной в подпункте 1.8.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделено 3,3 млн манатов.