США, ОАЭ и Бахрейн проводят с Израилем совместные военно-морские учения в Красном море, сообщает The Times of Israel со ссылкой на ВМС США.

Для ОАЭ и Бахрейна это первое взаимодействие с армией обороны Израиля после нормализации отношений с этим государством в сентябре 2020 года при посредничестве США.

«Приятно видеть, как силы США проводят учения с партнерами по региону с целью укрепления наших общих возможностей по обеспечению безопасности на море», — приводит издание выдержки из заявления вице-адмирала США Брэда Купера.

«Морское сотрудничество помогает обеспечивать свободу судоходства и свободу торговли, что так необходимо для региональной безопасности и стабильности», — отмечается в документе.

Купер добавил, что пятидневные учения в Красном море нацелены на «усиление взаимодействия между сторонами-участниками». По его словам, учения начались накануне на крейсере ВМС США USS Portland. Они включают обучения досмотру, проведению обысков и конфискаций.