NYT: десятки разлагающихся тел найдены рядом с похоронным бюро в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся тел обнаружены в грузовиках рядом с похоронным бюро в Бруклине, Нью-Йорк, сообщает газета New York Times.

По данным издания, полиция прибыла на место происшествия по вызову жителей ближайших домов, которые жаловались на неприятный запах из грузовиков. Сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены десятки разлагающихся тел.

Один из местных чиновников на условиях анонимности сообщил газете, что похоронное бюро использовало грузовики для хранения тел после поломки морозильной камеры.

В настоящее время неизвестно, сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса нового типа.(Газета.Ru)