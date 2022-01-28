Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по «Северному потоку — 2» из России на Запад потечет водка вместо природного газа, передает РИА Новости.

«Водка – это было бы неплохо», — улыбнулась она в ответ на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что «Северный поток — 2» готов к прокачке чего угодно – «газа, оливкового масла или водки».

С мнением о том, что газопровод готов к вводу в эксплуатацию, Нуланд, однако, не согласилась. «Мэтт, он еще не готов к включению. Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован», — сказала она.

США ставят в себе заслугу, что уговорили власти Германии и Евросоюза отложить сертификацию «Северного потока — 2», чтобы иметь возможность использовать его как рычаг давления на Россию в кризисе вокруг Украины.

Нуланд напоследок процитировала сенатора Теда Круза, одного из главных оппонентов проекта, который назвал «Северный поток — 2» в его нынешнем состоянии «куском металла на дне океана».

Газопровод «Северный поток — 2» в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя в понедельник в Киеве процесс сертификации «Северного потока — 2», заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет «подходящие меры» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.

В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток — 2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.