Новым главой Disney стал Боб Чапек

Смена руководства произошла во вторник в крупной американской корпорации The Walt Disney Company, Боб Чапек стал ее новым генеральным директором, ранее данный пост занимал Роберт Айгер. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, сообщает ТАСС.

Айгер, который был руководителем компании с 2005 года, продолжит работу в ней. До конца декабря 2021 года он будет занимать пост исполнительного председателя правления. Бизнесмен, в частности, будет отвечать за творческие подразделения Disney.

Айгер, слова которого приводятся в документе, констатировал, что «сейчас самое подходящее время» для смены руководителя компании. Он отметил, что Disney ранее представила ряд новых продуктов и интегрирует сейчас в свои структуры приобретенные активы холдинга 21st Century Fox. Айгер заверил, что окажет Чапеку все необходимое содействие в том, что касается передачи полномочий.

Чапек работает в Disney уже около 27 лет. В сферу его ответственности ранее входили парки развлечений компании, а также часть ее продукции. Чапек в числе направлений работы, которые он считает ключевыми, назвал технологические инновации и расширение роли Disney на международных рынках.

Стоимость акций Disney после публикации заявлении о смене ее руководства сократилась на электронных торгах на $1,99 (1,55%), до $126,20.

Головной офис The Walt Disney Company находится в городе Бербанк (штат Калифорния). Рыночная капитализация компании оценивается примерно в $230 млрд долларов.

Как отмечает телеканал CNBC, акции Disney на фоне новостей о смене руководства упали на 2,5%.