В конце 90-х годов прошлого века для получеия возможности участия в приватизации государственных предприятий гражданам Азербайджана были розданы приватизационные чеки, которые можно было продать или же использовать по назначению и стать пайщиками. Однако в силу определенных причин — отсутствия у большей части населения страны информации и знаний относительно рынка ценных бумаг, закрытия впоследствии приватизированных предприятий — в конечном итоге приватизационные чеки превратились в обычную бумагу, а в 2011 году официально завершили срок своего действия.

Для сведения отметим, что приватизационные ваучеры были выданы всем гражданам страны, родившимся до 1997 года, покойным Президентом Гейдаром Алиевым в 1996 году для обеспечения исторической социальной справедливости. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и обладают правом собственности. Чеки имеют одинаковую стоимость. 65 процентов всего государственного имущества, подлежащего приватизации, должно быть осуществлено за счет приватизационных чеков. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллиона. Имущественная часть каждого чека указана в законе как часть имущественного эквивалента, защищенная от инфляции. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков. Хотя действие поправки приостановлено с 2011 года, эксперты считают этот шаг незаконным. В свою очередь граждане, имеющие на руках ваучеры, уверены, что обращение ваучеров будет восстановлено, причем бессрочно… Поэтому те, у кого есть чеки, ждут дня, когда их права будут восстановлены. Даже владельцы чеков обратились к главе страны Ильхаму Алиеву с открытым письмом.

Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга, комплексные реформы, наблюдаемые по всей стране, и официальные заявления о приватизации убыточных государственных предприятий также повышают эту уверенность. По данному вопросу к правительству обратились депутаты Милли Меджлиса, представители интеллигенции, экономисты, общественные и политические деятели.

Председатель Комитета Милли Меджлиса по правам человека, председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж дал интервью Yenicag.az:

— Господин Оруджев, в последнее время на повестке дня снова стоит вопрос приватизационных чеков. К вам обращаются по этому вопросу?

— Как депутат хочу сообщить вам, что вопрос о приватизационных чеках в той или иной форме стоит в повестке на фоне многочисленных обращений граждан. В этом вопросе необходимо, чтобы соответствующие государственные структуры дали более развернутые разъяснения и предприняли ряд шагов. Потому что и в правовых, и в тактических вопросах, возможно, есть темы, которые нуждаются в правовой проработке на уровне Конституционного суда. Люди, которые обращаются к нам, приводят конкретные аргументы. Передача гражданам 65 процентов богатств, созданных в стране в советское время или в более ранние годы, посредством приватизационных чеков соотвествует написанным на чеках словам «Эти приватизационные чеки обеспечены государственной собственностью Азербайджанской Республики». Стоимость каждого из этих ваучеров одинакова, а 1 акция состоит из 4 ваучеров. Имущественная часть каждого чека указана в законе как часть имущественного эквивалента, защищенная от инфляции.

Многие люди утверждают, что не смогли участвовать в процессе приватизации и до сих пор хранят эти чеки. Хотя выпущенные приватизированные чеки считаются ценными бумагами, решения по этим чекам не исполняются должным образом по закону. В этом случае должны быть предприняты конкретные шаги в отношении тех, у кого есть чек, либо должны быть приняты меры по восстановлению их прав на имущество, включающее в себя долю при приватизации».

— Господин Оруджев, новый законопроект «Об инвестиционной деятельности» обсуждается на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Согласно новому законопроекту, который будет обсуждаться на весенней сессии парламента, инвестиции на территории Азербайджанской Республики могут быть национализированы и приобретены государством только для государственных нужд, а также в других случаях, предусмотренных Гражданским законодательством. кодекса в соответствии с этим законом. Закон предусматривает не дискриминацию при национализации и приобретении инвестиций государством и возмещение убытков, причиненных инвесторам в результате незаконных решений (распорядительных актов) и действий (бездействия) государственных органов (учреждений) и органов местного самоуправления, их должностных лиц, в том числе упущенную выгоду. Отражаются выплаты, произведенные республикой или соответствующим органом местного самоуправления. Считаете ли вы, что в новый закон об инвестициях должна быть включена статья о восстановлении прав иностранных и местных инвесторов, купивших в то время приватизационные ваучеры для инвестиций?

— Как член комитета могу сказать, что сотни людей хранят приватизационные чеки. Фактически, основной целью выдачи государством приватизационных ваучеров была защита прав граждан и создание возможностей для экономической среды путем обеспечения прозрачности процесса. В настоящее время государство реализует несколько этапов приватизации. Как в отчетный период, так и в ходе бюджетных обсуждений выдвигается мысль о том, что государство должно либо снизить свою роль в ряде сфер, либо должна быть сформирована система совместного управления. Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что процесс приватизации чеков уже завершен. На этом фоне лица, имеющие приватизационные чеки, могут обращаться в Конституционный суд для обеспечения своих прав.

На самом деле восстановление оборота приватизационных чеков может оказать положительное влияние на бизнес-среду. В то же время — это будет удачный шаг с точки зрения защиты прав граждан. Потому что глава страны всегда чувствителен к этому вопросу. Как представитель Центра социальных исследований могу сказать, что в этом направлении есть призывы и требования. Поэтому нельзя пренебрегать вопросом приватизационных чеков. Считаю, что в ближайшее время мы можем внести в правительство соответствующие предложения в направлении решения проблемы путем проведения общественных обсуждений на уровне других комитетов парламента.

Доцент юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), член Коллегии адвокатов, юрист Мубариз Йолчиев в интервью AYNA прокомментировал наиболее важные правовые аспекты темы:

— Господин Йолчиев, иногда в СМИ дается информация о государственных приватизационных чеках, что сегодня это обычные бумаги, как и тогда, когда эти чеки выпускались. Как вы это объясните?

— Мы считаем, что такой подход далек от правового обоснования. В законодательстве четко указано, что государственные приватизационные чеки являются ценными бумагами. В п. 4 п. 3 I Государственной программы указано, что «государственная приватизационная доля — безымянная (на предъявителя), с денежной оценкой, в бумажной форме, состоит из 4 (четырех) чеков».

Кроме того, принимая во внимание «теорию создания», «теорию контрактов», «теорию контрактов, поддерживаемых принципом доверия к внешнему виду», которые являются международными теориями о ценных бумагах, можно сказать, что он соответствует обязательным условиям, по которым любой документ считается ценной бумагой, как требует государственное приватизационное законодательство Азербайджанской Республики.

Утверждать, что документ, который был ценной бумагой при его выпуске, сегодня уже не является ценной бумагой, недопустимо в соответствии с Конституцией, нашими законами и международными документами по правам человека. Принимая во внимание требования нашей конституции, законов и международных документов по правам человека, можно сказать, что государственные приватизационные чеки, номинальная стоимость которых является материальным эквивалентом, защищенным от воздействия инфляции, и сегодня являются самыми дорогими ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ!

Исходя из всего этого, считаем, что в новом законе о приватизации либо государственные приватизационные чеки должны быть возвращены в обращение в качестве средства обращения (платежа), либо после компенсации гражданам в размере защищенной от инфляции стоимости имущества в соответствии с Конституции и Гражданского кодекса, приватизация средних и крупных предприятий должна быть продолжена.

Это требование нашей Конституции, законов и международных документов по правам человека в отношении прав собственности.

Юридические факты, записанные в Конституции, и законы о приватизации, подписанные нашим Великим лидером Гейдаром Алиевым, являются аксиомами и основаны на международном праве. Зная это, те, кто настаивает на своем мнении, показывают, что не подходят к вопросу объективно. Все должны знать, что приватизационные чеки выдавались гражданам для получения своей доли гарантированного государством наследственного имущества на основании Конституции и законов. Известно, что государство и исполнительная власть – разные понятия. То есть, никакой нормативный правовой акт исполнительной власти не может лишить права собственности, которое является основным правом граждан. Это должно быть только по решению суда или по закону. Мой совет тем, кто говорит, что государственные приватизационные чеки — это «обычная бумажка, утратившая свое значение», подходить к вопросу на правовом уровне с объективными научными обоснованиями. Если вспомнить правило «применяется только к отношениям, существовавшим на момент принятия закона», то эти представления оказываются ошибочными.

— Напоследок, что бы вы посоветовали гражданам, которые надеются сохранить приватизационные чеки?

– Не продавайте свои приватизационные чеки. Согласно указу Президента Ильхама Алиева от 22 июля 2022 года, новый закон о приватизации будет принят не позднее 2023 года, накануне 100-летнего юбилея Великого лидера Гейдара Алиева. Мы граждане демократического и правового государства. Мы доверяем и должны доверять Конституции, законам, политике исторической социальной справедливости и принципам Великого Вождя, а также тому, что Победоносный Главнокомандующий господин Ильхам Алиев является достойным продолжателем политики Великого Вождя. В этом смысле могу со 100-процентной уверенностью сказать, что господин Президент уже дал свои поручения юристам и экспертам, которые готовят новый законопроект о приватизационных чеках.

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