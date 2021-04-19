Новый посол Турции сегодня прибывает в Азербайджан

Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отправился в Баку.

Oб этом дипломат написал в Twitter.

Дж.Багчи отметил, что для выполнения своей новой миссии едет в Азербайджан.

«Пусть Всевышний поможет нам предпринять правильные шаги во всех наших делах, благословит и упростит наш путь и нашу работу, приумножит наши силы», — написал дипломат.

Дж.Багчи избирался депутатом Великого Национального собрания Турции XXIII, XXIV и XXV созывов, является членом парламентской комиссии Турция — Европейский Союз.

Распоряжением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от 3 апреля Дж.Багчи назначен новым послом в Азербайджан.

Женат, имеет 3 детей.(Report)