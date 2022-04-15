В конце 2021 года в рамках распоряжения «О совершенствовании управления в государственной системе дошкольного образования» в целях совершенствования управления в государственной системе дошкольного образования, расширения охвата детей дошкольным образованием и повышения качества дошкольного образования государственные дошкольные учебные заведения (за исключением детских домов), находившиеся в подчинении местных органов исполнительной власти, были переданы в подчинение министерства образования Азербайджана.

Процесс передачи занял некоторое время, и сейчас в этом сегменте образования грядут перемены.

Родители, чьи дети ходят в государственные детсады, зачастую недовольны не только инфраструктурой, но и отсутствием профессионализма у некоторых воспитательниц. Периодически в соцсетях появляются видео, демонстрирующие неподобающее отношение воспитательниц к детям. Вспомним, к примеру, историю, произошедшую в начале года, когда воспитательница ударила по голове трехлетнего ребенка. Женщину уволили, а материалы, связанные с инцидентом, передали в правоохранительные органы. Но не все случаи становятся достоянием общественности и необходимы механизмы, которые бы отсеивали непригодных для такой должности лиц. Возможно, после внедрения ряда новшеств ситуация изменится к лучшему.

Так, если ранее воспитателей принимали на работу в детские сады заведующие этими учреждениями, то теперь они там будут работать только после сдачи специального экзамена. Кроме того, для воспитателей предусмотрено проведение тренингов и сертификации.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов напомнил, что детские сады были в свое время переданы исполнительной власти, и это, на его взгляд, было ошибочное решение. Сейчас они снова вернулись в подчинение министерства образования. Пока еще не завершена работа по поводу того, какие перемены, новшества будут внедрены.

«Тренинги для воспитателей, конечно, нужны. Меняются программы, подходы и важно, чтобы они шли в ногу со временем. В детсадах работали только те, у кого было соответствующее образование, но был период, когда принимали на работу и тех, кто не были специалистами в сфере дошкольного образования. Те, кто не подходят по критериям, должны улучшать квалификацию. Основной упор надо делать на собеседование. Необходимо, чтобы воспитатель знал о детской психологии, физиологии, методике, методологии. Важно уделять внимание психической устойчивости воспитателя. Периодически появляется информация о том, что тот или иной воспитатель детсада ударил ребенка, накричал на него. Есть люди, которые не должны работать с детьми. При приеме на работу воспитателей нужно подходить к отбору персонала со всей ответственностью. Формирование многих навыков, подготовка к школе начинаются именно с детсада», – резюмировал эксперт.

Эксперт в области образования Сабина Алиева подчеркнула, что сейчас все эти вопросы обсуждаются. Но вопрос, будут ли тренинги формальными или, исходя из их результатов, будут вынесены решения, кто продолжит работать в детсадах, а кто нет. Если у человека нет желания работать с детьми, не любит свою профессию, то хоть сколько тренингов проведи, никакого эффекта не будет.

«Каждый сотрудник должен работать над собой. Воспитатели не всегда понимают свои обязанности. Фиксировать достижения в научной деятельности легко, а измерить человеческий фактор очень сложно. Не только воспитатели должны проходить тренинги и сертификацию, но и техперсонал, другие работники. Нужно определить рамки, в которых будет вестись работа, создать или перенять у других стран платформу правильной работы детсадов. Например, в Европе в детсадах дети не спят, у нас формально спят, формально, так как в государственных детсадах не хватает пространства и рук, чтобы правильно организовать сон ребенка. Нужно, – считает эксперт, — пересмотреть устав детсадов и разделить их на категории. Новые реалии требуют новых подходов. Молодые современные родители хотят видеть современную инфраструктуру и обращение к их детям согласно современным подходам в детсадах. Между детсадами и родителями должно быть доверие».