Новый коронавирус может стать хронической болезнью

Новый тип коронавируса COVID-2019, распространившийся в Китае, со временем может приобрести хроническую форму болезни и существовать как эпидемиологический грипп, считает вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь.

«Из-за того, что заразность и характер SARS были очень сильные, у этого вируса такая особенность (неожиданно появляться и неожиданно исчезать). Вирус с такой высокой заразностью и такой сильной патогенностью не легко может существовать и продолжать передаваться между людьми. Если вирус убивает организм, в котором он живет, его самого не становится. А если говорить о таком вирусе, как новый тип коронавируса, он может приобрести хроническую форму и существовать как эпидемиологический грипп на протяжении длительного времени», — сказал Ван Чэнь в эфире Центрального телевидения Китая.

Он подчеркнул, что такая вероятность абсолютна реальна и все должны быть готовы к этой болезни. (РИА Новости)