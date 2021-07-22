Беспилотник Bayraktar TB3 и боевой беспилотный авиационный комплекс MİUS будут вместе использоваться на многоцелевом универсальном десантном корабле (УДК) ВМС Турции Anadolu.

Об этом турецкая компания Baykar сообщила в среду, 21 июля, в Twitter, передает Анадолу.

Технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар, в свою очередь, сделал публикацию со словами: «У нас тоже есть мечта».

Публикация дополнена тегами «Bayraktar TB3», «MİUS», «TCG Anadolu» и «Национальные технологии».

Накануне компания Baykar впервые продемонстрировала концептуальный дизайн боевого беспилотного авиационного комплекса MİUS.

Турция планирует до конца текущего года спустить на воду первый отечественный многоцелевой универсальный десантный корабль TCG Anadolu. Изначально планировалось сдать судно в начале 2022 года, однако по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана работы ускорились.

Официальная церемония первой резки стали для УДК Anadolu состоялась на верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле 30 апреля 2016 года. Выступая на церемонии, президент Эрдоган заявил, что данный корабль станет первым шагом в создании собственного турецкого авианосца.

УДК впервые был спущен на воду 4 мая 2019 года: крупнейший в истории турецких ВМС военный корабль был выведен из сухого дока для первых испытаний. После затопления дока TCG Anadolu был отбуксирован для прохождения первого этапа испытаний на воде, затем он снова вернулся в сухой док для дооборудования и завершения строительства.

Длина TCG Anadolu составляет 232 м, ширина – 38 м, высота – 58 м. Полное водоизмещение корабля составит порядка 28 000 т. Экипаж состоит из 350 человек, еще около 700 человек будут входить в так называемый амфибийный батальон, включающий в себя личный состав авиакрыла, десантных катеров и бронетехники. При проведении гуманитарных операций TCG Anadolu сможет вмещать до 5 000 человек.