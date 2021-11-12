Cпустя шесть дней после выпуска, альбом ABBA Voyage стал самым продаваемым за последние четыре года. Как сообщает Daily Mail, альбом всемирно известного шведского поп-квартета обгонит альбом »=» Эда Ширана в UK Album Chart, который выйдет 12 ноября.

За менее, чем неделю после релиза, ABBA продали более 182 тысяч копий нового альбома.

Несмотря на то, что фанаты с восторгом восприняли новость о возвращении коллектива, популярного в 1980-х, критики смешанно отозвались о Voyage.

«Voyage отягощен слишком большим количеством зловещих театральных баллад и шлягерских шуток, которые звучат как незначительные отрывки из семидесятых», — сообщил музыкальный обозреватель Telegraph Нил МакКормик.