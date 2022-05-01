Аналитик Минг-Чи Куо в своем Twitter рассказал, что Apple Watch Series 8 сможет измерять температуру тела, если компанию удовлетворит точность алгоритма. Ранее по этой причине Apple отказалась от планов по внедрению датчика измерения температуры в умные часы 2021 года.

По словам аналитика, проблема заключается в реализации точного измерения температуры, так как у кожи она быстро меняется в зависимости от внешней среды. Умные часы не могут снимать максимально точные значения с запястий, поэтому для работы такой функции Apple хочет «идеальный алгоритм».

Куо считает, что с такой же проблемой столкнулась компания Samsung, будущие часы которой могут не получить функцию измерения температуры тела. (gazeta.ru)