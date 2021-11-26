Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назван буквой «омикрон», сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передвет ТАСС.

По данным организации, существующие ПЦР-тесты способны распознавать штамм «омикрон». На фоне появления нового штамма коронавирусной инфекции ВОЗ призвала увеличить масштабы вакцинации от COVID-19.

Омикрон — 15-я буква греческого алфавита. От буквы омикрон произошли латинская буква O и кириллическая О.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.