На территории Сербии может быть создана российская военная база. Как передает РенТВ, об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Он также отметил, что Сербия является для РФ дружественной страной, и Белград принципиально отвергает антироссийские санкции. Посол также подчеркнул, что Россия обеспечивает энергетическую стабильность Сербии. Кроме того, страны продолжают военно-техническое сотрудничество.

Ранее Боцан-Харченко заявил, что не исключает обращения Сербии за военной помощью к РФ на фоне обострения кризиса в Косове и Метохии. Он также подчеркнул, что такое развитие событий можно допустить в свете того, как текущая ситуация в Сербии и Косове ложится на актуальный геополитический контекст.

Но вполне ли адекватно оценивает посол эти перспективы в свете нынешних реалий? Сербия окружена странами ЕС и НАТО, ей нужно как-то выстраивать нормальные отношения с соседями, а тут посол Харченко хочет посадить ей на голову еще и российскую военную базу – ну кому это надо? И как это вообще сделать? Пару месяцев назад министр Лавров не смог долететь до Белграда – просто все окружающие страны присоединились к ограничению на полеты российских самолетов. А как же доставить военную технику и стройматериалы для базы?

Свою оценку этой ситуации дали по просьбе # известные эксперты.

Константин Эггерт, российский политический аналитик (Вильнюс):

— Российский посол в Белграде просто фантазирует. Руководство Сербии нуждается, конечно, в российских энергоносителях, в Сербии очень сильны пророссийские, и я бы даже сказал, пропутинские настроения, но тем не менее, на создание военной базы никакое руководство Сербии, конечно же, не пойдет. Потому что это поставит крест на любых попытках этой страны интегрироваться в Евросоюз. Более того, я не уверен, что в сербском политическом классе вот это решение вызовет такую уж позитивную реакцию. Я не думаю, что это произойдет.

Российский посол в Белграде просто пытается сыграть на нынешней напряженной ситуации между Сербией и Косово, и, что называется, подлить масла в огонь, спровоцировать обострение, еще большую напряженность в надежде, что это также всем напомнит, что Россия, дескать, играет роль в регионе. Но уверен, что дальше риторики всё это не пойдет.

Володимир Фесенко, аналитик, директор Центра политических исследований «Пента» (Украина):

— Заявление российского посла в Сербии – это, на данный момент, скорее проявление агрессивного стиля российской дипломатии. Угрожать соседям, Западу, НАТО, ЕС – это фирменный стиль путинской России. В этом же стиле действует и российская дипломатия. И очень похоже, что между российскими дипломатами сейчас идет соревнование – кто более ярко заявит о поддержке и продвижении путинской агрессивной политики. Выражаясь популярным современным сленгом, заявление российского посла в Сербии – это «имперские понты». Действительно, вряд ли современная Россия сможет создать полноценную военную базу в Сербии. Кремлю сейчас не хватает сил и ресурсов для войны в Украине. И вряд ли ЕС и НАТО позволят сделать это России логистически. К тому же, и политически они могут очень убедительно показать Сербии, к каким негативным последствиям это может привести. Ведь Сербия стремится к членству в ЕС. А российская военная база на ее территории (с учетом нынешней агрессивной политики России) может перечеркнуть такие намерения Сербии.

Однако заявление российского посла в Сербии надо воспринимать и как планы России на будущее, и как индикатор отношения России к Сербии и Западным Балканам. Россия рассматривает Сербию как плацдарм своего геополитического влияния на Западных Балканах и в «мягком подбрюшье» Евросоюза. И это влияние, как показывают различные политические события в этом регионе, носит дестабилизирующий характер. В частности, Россия пытается подрывать стремление стран этого региона к членству в ЕС. И про военную базу – это не случайно. В Кремле мечтают о формировании своих военных баз по всему миру. В новой морской доктрине РФ, утвержденной Путиным в конце июля 2022 г., идет речь о создании новых военно-морских баз России в различных регионах мира (в дополнение к уже имеющимся). А сухопутные базы на территории стран-союзников Россия уже создала (в Беларуси, Армении, Таджикистане). И как показал опыт той же Беларуси – это потенциальные очаги войны. Так что сербам лучше не играть с огнем.