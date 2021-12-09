Новый министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер назвала «скандальным и бесчеловечным» использование Минском мигрантов в качестве инструмента в конфликте с Европейским Союзом. Александр Лукашенко эксплуатирует людей, находящихся в бедственном положении, ради достижения внутриполитических целей, заявила Фезер в четверг, 9 декабря, в Брюсселе в ходе своей первой встречи с коллегами по должности из других государств ЕС.

Вместе с тем Евросоюз достиг «первых успехов» в урегулировании этого конфликта, считает Нэнси Фезер. Она назвала важным соблюдение правовых стандартов на границах ЕС. Кроме того, необходимо обеспечить доступ гуманитарных организаций и европейской пограничной службы Frontex к мигрантам, находящимся в районе белорусско-польской границы. (DW)