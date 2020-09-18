Ностальгия по карточкам

Глядя на заполненные товарами полки магазинов, молодые люди не могут представить себе, что такое дефицит. Когда нужные товары просто отсутствовали или их было настолько мало, что приходилось прибегать к нерыночным механизмам распределения. Одним из вариантов была карточная система.

Дефицит был порождением социалистической экономики советского типа. Об этом в своей монографии «Дефицит» писал известный венгерский экономист, почетный президент Европейской экономической ассоциации Янош Корнаи. Он пришел к выводу, что дефицит есть внутреннее состояние социалистической системы ведения хозяйства и ликвидировать дефицитную экономику невозможно. Он считал ошибочной идею «рыночного социализма», что подтверждалось опытом Югославии времен Тито. Выходом Корнаи считал переход к частной собственности и свободному рынку при известных ограничениях.

Надо сказать, что дефицит — это не изобретение советского социализма. Он появляется тогда, когда нарушается рыночное равновесие. Предложение товара меньше спроса, либо недостаточно продукции необходимого качества. Сюда же относится нерыночное регулирование цен. Французские якобинцы из лучших побуждений ввели максимум цен на хлеб, он немедленно стал дефицитом, и пришлось вводить государственное распределение. Часто встречается сочетание приведенных и других факторов.

В период Первой мировой войны Европа столкнулась с острым недостатком необходимых товаров, в первую очередь, продовольственных. Выход был найден в переходе к карточной системе.

В зависимости от наличия товаров каждому гражданину полагалось количество, которое выделялось государством. Документом для получения была карточка. В Германии по карточкам полагалось так мало продовольствия, что большинство населения голодало.

В России карточки вводились постепенно, но особенно активно начиная с 1917 года и вплоть до перехода к НЭПу. Тогда продовольственный вопрос был решен, но оставался товарный дефицит непродовольственных товаров, хотя и не такой острый.

В 1929 году началось наступление социализма по всему фронту, и немедленно возник дефицит продовольствия. Сразу были введены карточки на хлеб. В 1931 году последовало рационирование по карточкам основных продуктов питания и непродовольственных товаров. Они выдавались только тем, кто работал в государственном секторе и их иждивенцам, например, малолетним детям и пожилым родителям.

Крестьяне и лишенные политических прав, так называемые лишенцы, карточек не получали. Один из создателей телевидения Борис Розинг был сослан в Архангельск, где преподавал в Архангельском лесотехническом институте. Как ссыльному ему карточки были не положены и от голодной смерти выдающегося ученого с мировым именем спасали коллеги, делившиеся с ним скудными карточными пайками.

В 1935 году карточки постепенно отменили, но это не значит, что дефицит исчез. Он принял другие формы.

Еще до отмены карточек на хлеб были в два раза повышены цены на него. Карточек формально не было, но были введены ограничения по отпуску товаров в одни руки. Например, в 1940 году покупатель мог купить не более 1 кг мяса.

Карточек не было, но в стране были регулярные кризисы снабжения. Зимой 1939-1940 гг. на рынках молоко продавали стаканчиками, муку — блюдцами, а картошку — поштучно. В 1939-1941 гг. еще до начала агрессии Германии в некоторых регионах отмечался голод и стихийное возвращение к карточкам.

С непродовольственными товарами было не лучше. Как сообщало НКВД, в центре Москвы к открытию магазинов в очередях стояло до 4 тыс. человек и они растягивались более чем на километр.

Все это порождало невиданную коррупцию в торговле. В лексикон вошли слова «блат», то есть возможность приобрести товар через знакомых и с переплатой. Из этого ряда выражения достать вместо обычного купить, из-под прилавка, когда товар продавался нужным людям или с переплатой и после закрытия магазина с черного хода. Даже родилась пословица, что блат выше совнаркома (правительства). Легальным способом невозможно, так как есть запрещение или ограничение, но знакомым «по блату» можно и правительство в этом случае бессильно.

Все годы существования СССР в стране был постоянный дефицит. Практически всего от продовольствия до одежды, обуви, мебели т.д. Более того, ассортимент товаров был крайне скудным, о том, что производилось в других странах, советские люди часто не имели ни малейшего понятия. Импортные товары также были в ряду дефицитных, и покупка их любым способом означала своего рода престиж. Во многих регионах в 1960-1980-х гг. продовольствие выдавали по талонам. Это такие же карточки.

Конечно, партийно-хозяйственная номенклатура дефицит не испытывала, но это было тоже порождением системы тотальной нехватки даже элементарных товаров.

Наверное, первым шоком для советских солдат и офицеров было видеть магазины в Германии или Австрии. И это при том, что страны были разорены и разрушены боевыми действиями и бомбардировками. Фронтовики рассказывали, что их поразил водопровод и, простите, туалет в домах и квартирах. Многие впервые видели элементарные бытовые вещи от нормальных костюмов до нижнего белья. Особенно для женщин. Мы приводим такие примеры, чтобы показать, что от товарной скудости не спасет и карточная система. Если система ущербна от природы, то ей ничего и никогда не поможет.

Из сказанного возникает впечатление, что карточная система есть принадлежность только дефицита, а при товарном изобилии ее не бывает. Как оказалось, бывает. Только природа ее совершенно другая.

В ХIХ веке и начале XX из Европы в США ехали эмигранты, часто спасаясь от голода. Они знали, что за океаном такого явления нет. Даже в период Первой мировой войны в США практически отсутствовало распределение по карточкам.

Последние были введены в 1939 году по Food Stamp Program — Программе продовольственных карточек. В стране было товарное изобилие, но предполагалось помочь малоимущим, чтобы обеспечить их необходимым продовольствием. Фактически она обеспечивала фермерам постоянный сбыт продукции, так как американское сельское хозяйство страдало от перепроизводства продовольствия. Характерно, что эта программа была свернута в 1943 году, когда никакого дефицита не было и возобновлена по политическим причинам в 1961.

В настоящее время она видоизменена в Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP — Программу дополнительной продовольственной поддержки. Традиционные карточки заменили пластиковые карты, по виду напоминающие банковские кредитки.

Характерно, что в США идут дискуссии по карточкам. Президент Рональд Рейган был категорическим их противником, но многие американцы к ним привыкли, да и фермеры довольны.

О введении примерно таких же карточек задумались и в России. В частности, об этом говорил в интервью газете «Московский комсомолец» директор Продовольственной и сельскохозяйственной Организации объединенных наций (FAO) для связи с Россией Олег Кобяков.

Здесь мы имеем принципиальное отличие от американских карточек. Из-за бедности граждане встающей с колен великой державы не могут себе позволить здоровое питание. Однако, эту проблему карточками не решить.

Гораздо эффективнее сделать людей более зажиточными и тогда никакие карточки не понадобятся.