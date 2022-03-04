Отмечается, что приостанавливаются программы сотрудничества министерств и ведомств, действие соглашений в сфере науки и образования, все соглашения между российскими и норвежскими организациями и институтами. Учреждения могут принять решение о сохранении соглашений, но в каждом отдельном случае необходимо проводить тщательную оценку.