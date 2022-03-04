Власти Норвегии приняли решение приостановить научно-образовательное сотрудничество с Россией в связи с ситуацией на Украине, говорится в сообщении правительства страны.
«Мы приостанавливаем любой диалог с российскими властями, и все соглашения между норвежскими и российскими научно-исследовательскими и образовательными учреждениями должны быть приостановлены», — приводятся в сообщении слова министра науки и высшего образования Улы Бортена Муэ.
Отмечается, что приостанавливаются программы сотрудничества министерств и ведомств, действие соглашений в сфере науки и образования, все соглашения между российскими и норвежскими организациями и институтами. Учреждения могут принять решение о сохранении соглашений, но в каждом отдельном случае необходимо проводить тщательную оценку.