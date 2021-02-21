Nord Stream 2 AG запросила у Германии немедленного разрешения на строительство в ее водах

Оператор «Северного потока — 2», компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) запрос на немедленную выдачу разрешения на строительство газопровода в водах Германии. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция NDR.

Представитель регулятора подтвердила получение запроса, отметив, что «он рассматривается». Когда ведомство примет по нему решение, пока не сообщается.

Тем самым Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода «Северный поток — 2» в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций — Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы. Они опротестовали решение BSH о выдаче разрешения на строительство «Северного потока — 2» в водах ФРГ, аргументируя, что регулятор не учел доводы, касающиеся охраны окружающей среды и климата. BSH пришло к выводу, что отрезок газопровода действительно проходит по краю заповедника для птиц, но в свете глубины, на которой будет пролегать труба, имеет «скорее незначительное значение для определенных видов перелетных птиц». Кроме того, отмечалось, что в этом районе и без строительных работ наблюдается довольно активное судоходство.

15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток — 2» в водах ФРГ до конца мая. Как отмечается, речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне протяженностью 16,5 км.(ТАСС)