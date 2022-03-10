«(Поставки приостанавливаются) в связи с продолжающимися сбоями в логистике, а также невозможностью организовать способы оплаты», — приводит издание слова представителей компании.

Отмечается, что работа онлайн-магазина Nintendo была приостановлена еще 4 марта, после того как отвечающий за денежные переводы оператор перестал проводить транзакции в рублях. В настоящее время данных о сроках возможного возобновления работы и поставок нет.