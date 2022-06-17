Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев обвинил американские образовательные учреждения в формировании почвы для «цветных революций» в других странах. Он призвал не отпускать российских студентов в США.

Патрушев уверен, что США и европейские страны специально выдают гранты и организуют обучение лучших иностранных учеников в своих вузах. По его словам, после учебы в Соединенных Штатах молодые люди возвращаются в Россию «агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования».

Он отметил, что особое внимание также необходимо уделять информационной безопасности, поскольку последние 10 лет на постсоветском пространстве на деньги Вашингтона работают около сотни информагентств.

«Такое положение дел связано с нарастающими устремлениями США и их союзников обеспечить полное доминирование в информационном пространстве, диктовать всему миру собственные правила регулирования сферы использования информационно-коммуникационных технологий, не считаясь с мнением суверенных государств». (moscowtimes.ru)