Никаких лимитов: возможно ли снятие ограничений на потребление льготного газа и электроэнергии?

Вопрос отмены ограничений на льготное потребление электроэнергии и газа обсуждается в обществе уже давно. Но сейчас он стал особенно актуальным, ведь из-за пандемии и карантинного режима доходы большей части населения сократились, а кто-то остался вообще без них. Между тем, зимой расходы электроэнергии и газа вырастают, и цифры на счетах пугают, что может привести к росту долгов.

Многие эксперты сходятся на том, что государство должно поддержать население и убрать лимит. Напомним, что согласно решению Тарифного совета с мая 2019 года годовой лимит потребления населением природного газа по цене 0,1 маната за кубометр увеличен с 1,7 тысячи до 2,2 тысячи кубометров. Использованный сверх этого объема газ поставляется гражданам по цене 0,2 маната.

Что касается электроэнергии, то до марта этого года лимит его потребления составлял 300 киловатт в час. Из-за пандемии он был временно повышен до 400 киловатт в час.

Доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли сказал #, что с 1 мая 2019 года, когда были пересмотрены лимиты, ситуация в мире изменилась. Если посмотреть на конъюнктуру мирового рынка, то будет видно, что цены на топливо значительно снизились, хотя потом немного повысились. Но в любом случае, цены ниже, чем были ранее.

Он подчеркнул, что сейчас, когда граждане почти все время проводят дома из-за пандемии, они больше расходуют газа и электроэнергии. Учитывая эти два фактора, Гарибли считает, что правительство может пойти на уступки и отменить лимиты, особенно, если локдаун затянется.

«С другой стороны, уже появилась вакцина от коронавируса, и с первого квартала 2021 года начнется вакцинация населения. В локдаунах больше не будет необходимости. Будет наблюдаться постепенное восстановление экономики. Надо учитывать, что в результате падения цен на нефть, бюджет страны пострадал, хотя бюджет на 2021 год увеличен в силу ряда причин. Но, в любом случае, отмена лимита на газ и электроэнергию может увеличить нагрузку на бюджет. Все зависит от макроэкономических показателей. Решение должен принимать Тарифный совет, взвесив все за и против», –с казал эксперт.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что те лимиты, которые есть сейчас, очень занижены, их многим не хватает. Он уверен, что никакого лимита не должно быть вообще.

«Если правительство хочет, чтобы население страны жило лучше, то должно идти ему навстречу. Коммунальные службы должны быть заинтересованы в том, чтобы население больше потребляло света и газа, сейчас же из-за лимитов многие стараются расходовать их экономно, чтобы не перешагнуть отметку. На сегодняшний день не более 15% населения перешагнули ограничительный лимит. Обычно, чем больше ты что-то покупаешь, тем дешевле получается, тебе делают скидку. Так и должно быть в нормальных торговых отношениях, а тут получается наоборот», – подчеркнул он.

В накладе «Азеришиг и Азеригаз», по мнению эксперта, не останутся в любом случае. Если они утверждают обратное, то должны раскрыть всю информацию о расходах и доходах, приведут цифры, которые это докажут.

Эксперт заявил, что тот факт, что газ продают за валюту, не должен никак отражаться на населении страны, в которой его производят. Он уверен, что нужно снять лимиты для всех граждан, а не только для малоимущих, как предлагают некоторые эксперты. По его словам, семьям шехидов, одиноким людям с инвалидностью первой группы вообще можно давать газ и электроэнергию бесплатно, точнее, за счет других, не таких уязвимых групп населения. Это, как говорит Агаев, называется «социальная справедливость».

В то же время, он считает, что не нужно впадать в крайности и хотя в некоторых странах, речь в частности о соседней Грузии, на несколько месяцев из-за пандемии коммунальные услуги сделали бесплатными, нам не стоит идти по тому же пути. Государству для того, чтобы помогать гражданам в трудных ситуациях, нужны средства.