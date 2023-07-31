Новые власти Нигера приостановили экспорт урана и золота во Францию. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

Как отмечает Би-би-си, Нигер является седьмым производителем урана в мире. По данным французских СМИ, на Нигер приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

Французские власти пока не принимали решение об эвакуации своих граждан из Нигера, где произошел переворот, заявила ранее глава МИД Франции Катрин Колонна. По ее словам, в Нигере находятся 500-600 французов.