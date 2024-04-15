В канадском Торонто проходит турнир претендентов по шахматам.

Как передает Report, в 9-м туре мужского турнира азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов сыграл вничью с Фабиано Каруане (США).

Ранее Абасов разошелся миром с Яном Непомнящим (ФИДЕ, дважды), Хикару Накамурой (США), Алирезой Фирузджа (Франция) и Видитом Сантошем (Индия), уступив Фабиано Каруане (США), Гукешу Доммараджу (Индия), Рамешбабу Прагнандхе (Индия).

Турнирное положение: Непомнящий, Гукеш – по 5,5 очков, Прагнанандха – 5, Накамура, Каруана, Видит – 4, Фирузджа – 3,5, Абасов – 3.

Турнир проводится в два круга. Победитель сыграет за шахматную корону с чемпионом мира Динг Лиреном (Китай).