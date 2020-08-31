«Ничего не знаем» – компании по доставке товаров ждут окончательного решения

Резкое снижение лимита на ввоз товаров в страну для личного пользования более чем в 3 раза в любом случае приведет к удорожанию заморских поставок для местных потребителей. Пока представители местных экспертных кругов, парламентарии и таможенники ломают копья, пытаясь прийти к консенсусу о последствиях этого решения, занятый в этой сфере бизнес предпочитает отмалчиваться, занимая выжидательную позицию.

Начнем с того, что согласно изменениям, внесенным Кабинетом министров АР в «Льготные и упрощенные правила перемещения товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей, через таможенную границу физическими лицами», с 21 сентября без уплаты таможенных пошлин разрешается ввозить в Азербайджан товары на сумму не более 800 долларов при том, что ранее этот предел составлял 1500 долларов.

Существенно сокращена и сумма разрешенных заказов через интернет посредством международной почты или компаний-посредников. Ранее без уплаты таможенных пошлин на одного человека в месяц можно было заказать товаров на сумму до 1000 долларов, теперь лимит снижен до 300 долларов. Немногим ранее в Государственном таможенном комитете подтвердили — лимит в 300 долларов может быть использован только один раз в месяц». К примеру, если сделана онлайн-покупка на международном сайте стоимостью 20-30 долларов, то лимит на имя этого покупателя считается исчерпанным за данный месяц, пояснили в ГТС. Однако позже председатель ГТК Сафар Мехтиев выступил в эфире Real TV с опровержением этого, заявив, что «новые правила были поняты неверно».

Оказывается, граждане получили право на беспошлинный ввоз в формате электронной торговли товаров на 300 долларов в месяц. А сколько на эту сумму будет заказано посылок – одна или несколько, значения не имеет. Он также упомянул о возможности растаможить сразу все полученные в течение месяца посылки, чтобы не ехать за каждой по отдельности. Вот только день хранения посылки на таможне стоит недешево, и найдутся ли желающие воспользоваться столь щедрым «подарком», неизвестно. Вопросов в этой связи возникает множество, а главное, как отнеслись к новшеству отечественные компании, занимающиеся доставкой товаров из-за рубежа.

Корреспондент # решил узнать, что думают по этому поводу представители бизнеса, ожидая четкой позиции и предложений. Но к большому нашему удивлению, реакция компаний была индифферентна, а позиция – выжидательная. Все опрошенные нами представители крупных компаний этой сферы предложили дождаться вступления в силу нового решения, чтобы высказать хоть какую-то позицию по этому вопросу.

В первую очередь мы обратились к Katorg Azerbaijan — официальному партнеру компании Katorg GmbH, имеющему 15-летний опыт работы в дистанционной торговле и заказу товаров изо всех известных европейских интернет-шопов и каталогов. Однако узнать мнение старейшего представителя этой сферы не удалось. Приятный голос в трубке сообщил, что менеджер, который сможет ответить на вопросы редакции, появится только в конце недели, а кроме него ответить никто не может.

В компании us2az также не стали комментировать последствия снижения беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 300 долларов. Здесь предложили дождаться вступления в силу новых правил – тогда и прояснятся более подробные детали и перспективы. Отметим, что US2AZ имеет офис в США и магазин в Баку, что дает компании возможность заниматься прямыми поставками с рынка США и Европы. Здесь также можно получить покупки из любых интернет-магазинов, действует доставка товаров с eBay, Amazon.

Нам сообщили, что поставки с «Алиэкспресс» на данный момент приостановлены. При этом до вступления в силу нового беспошлинного порога заказы в us2az оформляются по старому тарифу. А вот как поменяются расценки после снижения лимита, здесь пока еще не знают. В компании не стали комментировать перспективы нового решения, отметив, что результаты этого решения прояснятся в результате его внедрения с 19 сентября.

В Pesoto – компании, специализирующейся доставкой товаров из США в Азербайджан, вовсе не знают о деталях нового решения. «Мы не осведомлены о деталях этого решения. Все прояснится, когда оно вступит в силу. Не можем ничего сказать сейчас», — сообщили в Pesoto. Здесь также не осведомлены о заявленной немногим ранее практике формировать единый пакет из нескольких посылок на складах и высылать все единовременно. На вопрос, выступят ли компании по доставке товаров с собственными предложениями по поводу снижения беспошлинного порога, нам ответили, что представители этого бизнеса еще не делали никаких предложений. Возможно, по этому поводу будет собрание, где такие предложения будут сделаны, сказали в компании.

Наши попытки дозвониться в Mover и Colibri Express оказались безрезультатны. Mover, занимающаяся доставкой заказов из Турции, ОАЭ и Америки в Азербайджан и передачей товара покупателю, как убеждают, «в кратчайшие сроки», не отвечает на телефонные звонки по опубликованному номеру. Связаться с Colibri Express нам также не удалось.