Nexta Live выложил данные тысячи задерживавших белорусов силовиков

Белорусский Telegram-канал Nexta Live опубликовал данные 1003 сотрудников МВД Беларуси, причастных к задержаниям мирных граждан. Информация о них была получена «благодаря киберпартизанам», сообщил канал.

«Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдет, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем», — указывается в заявлении. Одновременно создатели Telegram-канала предупредили, что при продолжении задержаний они продолжат массовую публикацию данных о силовиках.

В базе данных указываются фамилии, имена и отчества сотрудников МВД, даты рождения, места службы и должности.

Одновременно Nexta Live попросил подписчиков содействовать в развитии базы и сообщать известные им «факты про преступления конкретных людей из списка» и прочую информацию о них. «Если же вы нашли сотрудника, который не причастен или уже не служит — пишите туда же с подтверждениями данных фактов. Никто не останется анонимным даже под балаклавой», — подчеркивается далее.

Ранее в тот же день были задержаны более 300 участниц субботнего женского марша. (DW)