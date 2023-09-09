Один из довольно известнейших и крупнейших политиков двадцатого века Конрад Аденауэр, который пришел к власти после крушения фашистского режима в Германии, был занят не только восстановлением разрушенной пятилетней войной экономики и социальной инфраструктуры своей страны, временами он пытался изменить даже психологию своих соотечественников. Он старался освободить их от влияния фашистской идеологии: убеждая немцев в том, что они вовсе не являются какой-то высшей, избранной расой, а другие народы и народности мира не являются слугами немцев, тем более — их врагами…

В принципе, фашизм и для армян и Армении отнюдь не является чуждым понятием. Все ими содеянное в течение даже последних тридцати лет против азербайджанцев и Азербайджана уже всем известно достаточно хорошо, поэтому мы лишний раз не станем акцентировать внимание на этом аспекте их «национальной политики», лишь заметим, что, когда читаешь и слушаешь об их зверствах против азербайджанцев, кровь в жилах стынет…

Но это, к сожалению, вовсе не единственное проявление современного армянского фашизма. Они еще при президенте Серже Саргсяне в центре Еревана поставили памятник фашистскому слуге Г. Нжде, который, еще раз заметим, не только был фашистским слугой и палачем, но даже сочинил некий «идеологический трактат» о «национальной исключительности армян»!

Поэтому ожидалось, что пришедший к власти на демократической волне армянский премьер Никол Пашинян будет действовать также, как и Конрад Аденауэр. Как минимум, будет внушать армянам – своим соотечественникам, что их нечеловеческая, нелюдская ненависть к тюркам вовсе не присуща нормальному народу.

Думалось, что новый глава страны Никол Пашинян, который считается чуть ли «ставленником, человеком Запада», будет убеждать армян в том, что Армения, предъявляя территориальные притязания почти ко всем соседним государствам, мягко говоря, не может считать себя в безопасности, она не может развиваться и процветать как нормальное государство.

Надо заметить, что все это от него требовали новые союзники Армении, т.е. страны западного лагеря. Помнится, в свое время помощник американского президента Джон Болтон открыто сказал Николу Пашиняну, который только что пришел к власти: если хотите изменения собственной страны, измените ее региональную политику…

Но Н.Пашинян сперва не следовал их советам: часто посещал бывший Нагорный Карабах, танцевал со сепаратистами «Яллы», выступал с воинственными заявлениями. Поэтому западные страны отвечали ему взаимностью: тогда его никто не принимал, даже на уровне заместителей министров западных стран…

Ситуация изменилась после 44-дневной войны. Потерпевший поражение Никол после войны существенно изменил свою риторику. Он начал говорить о мире, начал критически осмысливать некоторые аспекты политики своей страны, на словах признал территориальную целостность Азербайджана, даже намекал на необходимость изменения некоторых положений конституции своей страны, и даже декларации о независимости…

Но все эти действия, к сожалению, не были последовательными, т.к. Пашинян после каждого заявления сам себя корректировал. Теперь происходит то же самое: мирные призывы Пашиняна сменились военной риторикой. Считается, что это связано с муниципальными выборами в Ереване, т.к., по некоторым предварительным сообщениям, в этом месяце (17 сентября!) в Ереване будут выбирать Совет старейшин, а потом мэра города. Муниципальные выборы, как правило, не вызывают международного интереса, но тут ситуация иная: как известно — кто правит столицей, тот правит и страной!

Тут еще раз заметим, что Никол Пашинян, как сообщал arminfo.info еще в июле, не исключил свое участие в предвыборной кампании выборов в Совет старейшин Еревана. По словам премьера, учитывая, что он является председателем правления партии и она участвует в выборах, то, по сути, в нем участвует и он.

Поэтому считается, что теперешние изменения в политической риторике Пашиняна связаны с предстоящими выборами: армянский премьер хочет знать отношение своих сограждан к себе и руководимому им политическому лагерю, даже на проводимую им же политику. Но даже местные аналитики по этому поводу задаются ироническим вопросом: зачем же Пашиняну знать отношения граждан к нему и проводимой им политике, если он не решается ни воевать, ни подписывать мирный договор с Баку?..

Надо признаться, что в этих высказываниях есть доля истины. Пашинян вот уже несколько лет находится у власти, но пока так и не понял, чего ожидает и требует от него армянское общество? Неужели он не понимает, что, если общество хотело бы войны с Азербайджаном, оно давно свергло бы Н.Пашиняна? Для этого были все возможности: даже в России думают, что противоречия в отношениях Москвы и Еревана являются следствиями проводимой Пашиняном политики…

На днях вновь было сообщено, что якобы «пятая колонна», т.е. пророссийская оппозиция намерена свергнуть Пашиняна, хотя в этом нет необходимости, по той простой причине, что в сентябре будут выборы: если общество поддержит ее, то оппозиция на демократических выборах может взять столицу. Да, оппозиция захочет воспользоваться насильственными методами смены власти, если будет уверена, что предстоящие выборы выиграют сторонники нынешнего премьер-министра…