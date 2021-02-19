Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам «Семейки Аддамс»

На официальном сайте стриминговой платформы Netflix разместили релиз, в котором сообщили, что Тим Бертон снимет сериал «Уэнздэй» («Wednesday»), который будет основан на истории про «Семейку Аддамс». Для режиссера этот проект станет дебютом на телевидении.

В сообщении говорится, что шоу, состоящее из восьми эпизодов, посвящено девочке по имени Уэнздэй – дочери Мартиши и Гомеса Аддамсов и ее взрослению. В сериале расскажут о том времени, когда главная героиня училась в академии Nevermore. Там она овладевает экстрасенсорными способностями, предотвращает серию убийств и разгадывает тайну родителей.