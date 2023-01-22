Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку главу МВД и Минздрава Арье Дери с постов из-за решения Верховного суда, сообщают израильские СМИ.

Ранее суд постановил, что лидер ортодоксальной партии ШАС, судимый за мошенничество, получение взятки, обман общественного доверия и нарушение налогового законодательства, не имеет права занимать министерские должности.

Нетаньяху в заявлении, опубликованном в The Times of Israel, отметил, что вынужден «с тяжелым сердцем и сожалением» отстранить Дери.

Также он отметил, что Дери был назначен на должности благодаря его богатому опыту и активной поддержке населения, а суд проигнорировал волю народа.