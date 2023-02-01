Израиль не намерен вступать в военную конфронтацию с Россией, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

«Совсем недалеко отсюда, на нашей северной границе, находится Сирия, и израильские и российские самолеты летают рядом друг с другом», — сказал он, указав, что Россия и Израиль должны координировать действия, чтобы «столкновений наших воздушных сил не было».

«Я открыто говорю, что не хочу российско-израильской военной конфронтации и никто не хочет», — заключил премьер-министр.

По его словам, он неоднократно говорил об этом президенту РФ Владимиру Путину.