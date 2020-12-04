Неразрешимый клубок ближневосточных проблем

Вопрос нормализации израильско-палестинских отношений столкнулся с очередными препятствиями. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла четыре ежегодных резолюции в поддержку Палестины и против действий Израиля. Голосование прошло вскоре после первого в истории визита госсекретаря США Майкла Помпео в еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан, который осудили многие страны.

В документах ГА ООН призывает все страны способствовать самоопределению палестинского народа, а также ближневосточному урегулированию на двугосударственной основе. Все резолюции были приняты подавляющим большинством голосов, среди проголосовавших против традиционно оказались США, Израиль, Канада и Австралия.

В резолюции, озаглавленной «Мирное урегулирование вопроса о Палестине», Генассамблея требует «полностью прекратить всю поселенческую деятельность Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим», а также призывает положить конец провокациям со стороны израильских поселенцев, в том числе в местах религиозного поклонения.

Резолюция касается и одной из ключевых проблем урегулирования — статуса Иерусалима. Израиль занял восточную часть города в ходе войны 1967 года и называет Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей. В связи с этим Генассамблея призывает «все государства во исполнение их обязательств согласно резолюциям Совета Безопасности ООН не признавать никаких изменений границ, существовавших до 1967 года, в том числе в том, что касается Иерусалима».

Интересно, остаются ли еще сегодня у кого-то надежды на возможность нормализации отношений между палестинцами и израильтянами? И какую линию в отношении этой проблематики будет проводить Байден?

На эти вопросы # ответил израильский публицист Александр Непомнящий:

— Де-факто нормальные взаимоотношения между евреями и арабами в Иудее и Самарии (спорных областях в центральной части страны) существуют и сегодня. Они включают большое количество арабских работников на предприятиях, организованных евреями, ежедневные контакты в магазинах, общественном транспорте и т. д. При этом подавляющее большинство палестинских арабов живут в районах, находящихся под полным административным контролем властей автономии. Израильская армия отвечает там лишь за вопросы безопасности. Что касается Сектора Газа, он и вовсе находится под полным контролем ХАМАСа и фактически является независимым государственным образованием.

Проблема в том, что лидеры палестинских арабов (и власти автономии в Рамалле, и главари ХАМАСа в Газе) отказываются признать даже само право евреев на независимое государство. Не случайно после того, как Израиль предоставил Сектор Газа в полное распоряжение палестинских арабов, там был создан террористический плацдарм, регулярно обстреливающий города в центре Израиля ракетами, а ближайшие к нему населённые пункты — зажигательными снарядами, минами и т. д.

Именно поэтому, План Трампа подразумевал в качестве первого шага признание палестинскими арабами права евреев на собственное государство, отказ от террора, разоружение бандформирований и т. д.

Судя по многочисленным и последовательным заявлениям команды Байдена, если им удастся доказать честность выборов и занять президентское кресло в Белом доме, они продолжат на Ближнем Востоке политику Обамы — дружественную иранскому режиму и враждебную Израилю и лагерю суннитских арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В том числе представители Байдена намерены требовать у арабских государств восстановления «вето палестинских арабов» (то есть — увязывание процессов нормализации отношений Израиля и арабских стран с уступками Израиля палестинским арабам). Кроме того, представители команды Байдена уже озвучили намерение добиваться создания «палестинского государства». Что характерно, даже не упоминая при этом необходимость обеспечения мира Израилю.

Израиль считает, что без признания палестинскими арабами права евреев на собственное государство и без их отказа от агрессии и террора, создание государства для палестинских арабов в центральных районах страны (Иудее и Самарии) приведёт к возникновению террористического анклава, аналогичного нынешнему Сектору Газа. Учитывая его близость к важнейшим инфраструктурам страны (нулевое расстояние до столицы — Иерусалима, расстояние в несколько километров от Тель-Авива, нулевое расстояние до стратегического трансизраильского шоссе и т. д.), это сделает невозможным дальнейшее существование Израиля, а потому неприемлемо.

В свою очередь арабские страны в лагере Саудовской Аравии видят в иранской экспансии (Ирак, Сирия, Ливан, Йемен) сущностную угрозу своему существованию и потому форсируют сближение с Израилем, прежде всего в военных аспектах. Удовлетворение претензий палестинских арабов их интересует в гораздо меньшей степени. Поэтому, судя по всему, требования откровенно враждебной им команды Байдена они будут игнорировать (уже сейчас в Бахрейне отказались бойкотировать продукцию еврейских жителей Иудеи и Самарии, элита ОАЭ и Бахрейна продолжает активное развитие связей с Израилем, заключение торговых контрактов, есть сообщения и о контактах в военной сфере). Можно даже предположить, что возможное появление в Белом доме команды Байдена, активно поддерживающей иранский режим, усилит сближение лагеря Саудовской Аравии и Израиля.

Что касается обсессивной враждебности институтов ООН в отношении Израиля, это никого не удивляет и мало кого интересует. ООН в последние десятилетия утратил имидж релевантной международной структуры, поэтому регулярные антиизраильские резолюции имеют примерно тот же вес, что и регулярные обещания иранских лидеров и главарей ХАМАСа стереть Израиль с лица Земли.

Таким образом, ООН лает — караван идёт. Байден-Харрис, если смогут занять Белый дом, станут проводить проиранскую и враждебную Израилю и лагерю Саудовской Аравии ближневосточную политику. Это сблизит Израиль и лагерь Саудовской Аравии и вряд ли поможет продвижению нормализации между Израилем и палестинскими арабами, чьи аппетиты и требования опять возрастут и станут для Израиля неприемлемыми.