Землетрясение магнитудой 5,2 произошло к востоку от побережья японской префектуры Фукусима, угрозы цунами нет. Об этом свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства Японии в воскресенье, 22 августа.

По данным ученых, подземные толчки были зафиксированы в 11.24 по местному времени (06.24 по бакинскому). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км под водой.

Толчки силой до 4 баллов ощущались жителями в префектурах Фукусима, Мияги, Иватэ, Ямагата, Ибараки и Тотиги.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало. (iz.ru)