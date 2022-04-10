«Во время второй трехсторонней встречи в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель выразил желание как можно скорее достичь мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. С этой целью было решено поручить министрам иностранных дел подготовить будущее мирное соглашение, включающее все необходимые вопросы».

Как передает Report, об этом заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

«Я не хотел бы перечислять, что будет, и что не будет включено в договор. Опять же, в конечном итоге именно стороны должны договориться о содержании двустороннего мирного договора. Со своей стороны, безусловно, могу повторить нашу позицию, о которой все знают, в пользу всеобъемлющего армяно-азербайджанского урегулирования, в котором были бы решены все актуальные вопросы. Мы знаем о разногласиях между Арменией и Азербайджаном в отношении будущего региона. Об этом неоднократно заявлялось публично», — сказал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу.

«Мы надеемся, что обе стороны смогут перевернуть страницу конфликта в регионе и конструктивно участвовать в мирных переговорах. В ходе второй трехсторонней встречи ЕС подтвердил готовность помочь сторонам двигаться в этом направлении.