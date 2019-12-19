«Немного солнца в холодной воде»: бакинцев согреют стихами о любви

В Центре современного искусства YARAT 20 декабря состоится музыкально-поэтический вечер «Немного солнца в холодной воде».

Автор проекта – вице-президент Клуба авторской песни Баку, директор «Baku Art Group», вице-президент международного фестиваля искусств – «Место встречи — Баку» — Вафа Маммедова.

Публике будет представлена история одной любви, которая оживет на сцене в стихах, музыке и танцах.

«Извечное «Он и Она», тема многогранная и таинственная, чувство, которое помогало поэтам, художникам и музыкантам творить, а людям – жить. Ее величество Любовь. Мы все, к сожалению, живем «в суете XXI века, когда жизнь неподвластна уму», живем по дороге с работы домой, утомленные повседневным бытом. Конечно, можно абстрагироваться и жить в своём отдельном мире, думая о том, как все плохо, но когда любящие прекрасное, творческие, жизнерадостные, разносторонние люди собираются, ломая стереотипы и тем самым открывая новые горизонты, человек начинает развиваться и развивать свое мышление», — раскрывает в интервью «Зеркало» концепцию своего проекта Вафа Маммедова, подчеркивая, что вечер посвящен всем тем, кто неравнодушен к поэзии.

Проект состоит в основном из стихов молодых авторов.

«Как любое искусство, стихи — это форма самовыражения. Они заставляют задуматься о смысле жизни. Порой помогают, порой вдохновляют и тем самым дают силы жить и двигаться вперед несмотря ни на что», — говорит Вафа Маммедова.

Вторым участником проекта станет актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, популярный телеведущий Олег Амирбеков.

Об этом творческом тандеме В. Маммедова также рассказала в интервью #:

«С Олегом мы познакомились благодаря проекту «Немного солнца в холодной воде». Сначала возникла сама идея проекта, а потом возникла идея предложить Олегу принять в нем участие. Идея и предложение были очень тепло встречены — мы сразу же стали планировать даты проведения вечера и его технические моменты. Нужно отдать должное человеческим качествам Олега, он обязательный, отзывчивый и очень позитивный человек, с которым приятно работать. Для меня всегда важен человеческий фактор, а уже потом – профессионализм».