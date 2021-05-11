Немецкий эксперт: Эрдоган — европеец, но…

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 9 мая с посланием в связи с Днем Европы, заявил, что Евросоюз (ЕС) не сможет сохранить силу без вклада и поддержки Турции, сообщило агенство «Anadolu».

Турецкий лидер напомнил, что День Европы отмечается в Турции с 1999 года, когда страна официально получила статус кандидата на вступление в ЕС. «Благодаря общей политике, Евросоюз вносит важный вклад в обеспечение мира, стабильности и повышение благосостояния на континенте и за его пределами», — сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что в последние годы ЕС столкнулся с целым рядом вызовов, в том числе миграционным кризисом, проявлениями исламофобии, финансовыми проблемами, выходом Великобритании из состава объединения.

«Главным препятствием на пути превращения Евросоюза в сильного глобального игрока является недостаток видения и стратегической терпимости. Сегодня Евросоюз нуждается в новых подходах и структурных преобразованиях, в особенности, в вопросе механизма принятия решений. Турция с исторической, географической и общечеловеческой точек зрения — часть Европы. Очевидно, что без вклада и поддержки нашей страны, Евросоюз не сможет сохранить свою мощь. Анкара готова внести посильный вклад в урегулирование проблем и продвижение позиций Евросоюза», — сказал президент Турции.

При этом он выразил сожаление в связи с тем фактом, что Брюссель не сдержал обещаний, данных Анкаре, что замедлило процесс вступления Турции в ЕС. «Ряд государств-членов ЕС стремятся использовать Евросоюз в качестве орудия продвижения собственных интересов, в том числе в вопросе связей с Турцией, что ограничивает возможности организации по реагированию на вызовы и угрозы», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, вопреки политике двойных стандартов и преградам, Турция сохраняет решимость в вопросе достижения стратегической цели – вступления в ЕС.

«В отношениях с Анкарой, Европейский Союз должен основываться на принципах взаимного уважения и доверия, не отходить от стратегического видения. Вступление Турции в ЕС усилит позиции Евросоюза как в регионе, так и на международной арене», — подчеркнул глава государства.

Итак, мы еще раз становимся свидетелями четко выраженной позиции – несмотря на все разногласия с Брюсселем, Турция при Эрдогане сохраняет ту же цель, что и при прежних правительствах: вступление в ЕС. И это сильно расходится с мнением многих наблюдателей, что Анкара на самом деле уже не стремится к членству в Союзе, так как понимает, что такая перспектива ей и не светит. Тогда к чему эта повторяющаяся игра в заявления? Чего на самом деле хотят друг от друга Турция и ЕС?

На эти вопросы # отвечают известные зарубежные эксперты.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Я думаю, Турция уже не стремится в Европейский Союз, в этот клуб ценностей, каким стал ЕС. Турецкий президент абсолютно правильно видит, что Европа меняется. Великобритания вышла из Евросоюза, Россия тоже играет роль в Европе, не будучи членом ЕС, и сама Турция начинает играть самостоятельную, автономную роль великой региональной державы в Европейском Союзе. Поэтому, действительно, карты перемешаны.

И Эрдоган требует от ЕС понимания Турции, отказа от постоянной критики в исламизме, в нарушении прав человека в Турции и т.д. Он хочет вместе строить Европу, на базе Евросоюза, но ЕС тоже должен меняться.

В этом отношении, как ни странно, но Эрдоган – европеец. Он просто хочет сильную Европу, но понимает, что ЕС уже не может представлять интересы всех европейских народов, как бы Брюссель это не декларировал.

Эрдоган хочет, чтобы внутри Европы были проведены необходимые реформы, и ЕС стал бы действительно союзом наций, союзом всех государств – и больших, и маленьких, и стал бы одним из доминирующих акторов на мировой арене в ситуации, когда Азия обгоняет в экономическом плане Европу, и Америка идет по своему собственному, достаточно целенаправленному, но эгоистичному пути.

Энгин Озер, турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва»:

— Для начала отмечу, что я категорически не согласен со словами Эрдогана о том, что Турция с исторической, географической и общечеловеческой точек зрения является частью Европы. Турция – часть Европы в плане истории, в этом я с ним согласен. А вот в общечеловеческом и культурном смысле мы не часть Европы. Да, Османская империя была и балканским государством, но в плане культур есть большие отличия.

Что касается отношений между Эрдоганом и Брюсселем, разрыв с ЕС был его инициативой, Эрдоган хотел блокирования процесса интеграции Турции с Евросоюзом. Брюссель никогда не отказывал Эрдогану в продолжении этого процесса. Проблема в том, что нынешнее руководство Турции не получило от Европы оговоренных ранее сумм за то, что разместит на своей территории несколько миллионов беженцев из Сирии в полном размере. Это главная проблема между Турцией и ЕС, которую создал Эрдоган. Более того, он использовал карту сирийских беженцев для того, чтобы получить побольше помощи от Европы. Вот почему ухудшились отношения между Анкарой и Брюсселем.

А после попытки военного переворота в Турции Европа очень критически восприняла ряд жестких мер, которые осуществили наши власти. Это в том числе и задержания журналистов. Европа протестовала против этого. И после этой истории началось сближение между Турцией и Великобританией.

Но что мы видим сегодня? Идея разрыва отношений с ЕС была совсем плохой, потому что теперь с каждым днем уровень нашей внешней торговли снижается, турецкая экономика уже не очень состоятельная. И после пандемии мы уже понимаем, что если не станем развивать отношения с Евросоюзом, то не сможем выбраться из экономического кризиса.

Теперь, что касается будущего наших отношений: думаю, во время выборов в Турции в 2023 году Эрдоган в коалиции с националистами не сможет одержать победу, возникнет новое правительство, которое сможет договориться с ЕС о продолжении процесса интеграции и будет развивать отношения с Брюсселем. А сегодняшнее руководство ЕС не станет развивать с Эрдоганом какое-то стратегическое партнерство. Оно тоже будет ждать появления новой правящей команды в Турции.