«Ударные беспилотники Bayraktar TB2 продолжают свое триумфальное шествие по миру – практически каждый месяц в СМИ появляется информация про то, что еще одна страна приняла их на вооружение. И во многом этому способствовало их эффективное применение в целом ряде конфликтов, в том числе и в ходе Второй Карабахской войны».

Об этом в беседе с # заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, в арсенале украинской армии тоже есть три комплекса (1 – в Воздушных силах и 2 – в морской авиации), всего 18 аппаратов. «Полученные с 2019 года они уже освоены личным составом и применяются на линии противостояния на Донбассе. Правда, пока преимущественно как разведывательные аппараты, хотя зафиксирован и как минимум один случай использования вооружения дрона», — отметил эксперт.

Жирохов подчеркнул, что на фоне успехов у украинских военных, а особенно в СМИ, стало формироваться мнение о «Байрактаре» как о некоем «чудо-оружии», которое вместе с американскими «Джавелинами» способно остановить возможное массированное наступление России.

«Сколько тут совкового преклонения перед всем западным, а сколько – непонимания тактики применения этих аппаратов совершенно неясно. Однако стоит сказать, что ни в коем случае «Байрактары» в отрыве от общей системы управления, связи и других средств поражения не могут оказать решающее воздействие на ситуацию на поле боя.

Как показывает опыт, «Байрактары» только тогда эффективны, когда применяются комплексно, как только не хватает одного элемента, так сразу они несут потери. И яркий пример – Вторая Карабахская война, когда турецкие аппараты в силу наличия оптико-электронного блока с мощной оптикой выступали, прежде всего, в качестве наводчиков для барражирующих боеприпасов израильского производства, тяжелых РСЗО и крупнокалиберной артиллерии. Помноженное на почти идеальную систему управления азербайджанской армии это и привело к такому феноменальному результату. Точно также действуют и турецкие аппараты в Сирии. А вот как только в Ливии не хватило общей организации, то «Байрактары» стали нести потери, фактически не нанося противнику такого урона, как мы наблюдали в Карабахе.

Тем более, что нельзя недооценивать и россиян, которые очень тщательно наблюдают за успехами «Байрактаров» и без сомнения уже ведут работы по созданию как эффективных средств противодействия, так и отработке тактических приемов, которые позволят бороться с такой угрозой с воздуха. И, несомненно, те же оккупированные территории Донбасса вполне могут выступить таким себе полигоном для отработки ответных мер», — отмечает эксперт.

Касаясь второго момента, который крайне негативно может сказаться на эффективности применения «Байрактаров» украинскими вооруженными силами, Жирохов указал на отсутствие на вооружении дронов-камикадзе, которые могли бы работать по наводке с земли или с воздуха.

«Ведь не секрет, что большая часть уничтоженной армянской техники в ходе войны в Карабахе – это результат применения тех же израильских Harop. Недаром Азербайджан продолжает их массовые закупки и после окончания войны.

Таким образом, можно говорить о том, что наличие «Байрактаров» не является само по себе фактором, влияющим на ход боевых действий. Вместе с ними должна быть развернута система управления, которая позволит эффективно реагировать на все изменения на поле боя», — подытожил он.