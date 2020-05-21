Некоторые виды полиэтиленовых пакетов в Азербайджане будут запрещены

Документы по использованию полиэтиленовых пакетов готовы и вступят в силу после одобрения в госорганах.

По данным Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на брифинге, проведенном оперативным штабом при Кабинете министров.

По его словам, совместно с соответствующими структурами подготовлен график принятия мер, предусмотренных в этих документах.

Бабаев добавил, что продажа, импорт и производство пластиковых полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон в Азербайджане будет запрещена, а полиэтиленовые пакеты из пленки толще 15 микрон будут платными.

«Такая практика доказала свою эффективность во многих странах», — отметил он.