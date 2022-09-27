«Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении значима для США».

Как передает АПА, об этом на пресс-конференции заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос о встрече госсекретаря Энтони Блинкена на прошлой неделе с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Он отметил, что госсекретарь беседовал с лидерами обеих стран, но эта встреча стала первой личной встречей двух министров иностранных дел после того, как произошли столкновения.

Нед Прайс добавил, что в ходе встречи Энтони Блинкен отметил важность соблюдения режима прекращения огня обеими сторонами и подчеркнул приверженность США к мирному урегулированию: «Мы довели до сведения министров иностранных дел, что США готовы оказать свою поддержку, объединив двухсторонних, многосторонних партнеров. Это включает в себя поддержку усилий Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля по организации встречи лидеров обеих стран».

Нед Прайс сказал, что главы МИД в ходе встречи обсудили наилучший путь вперед, госсекретарь предложил сторонам до конца текущего месяца поделиться мнениями о том, как будет развиваться мирный процесс: «Мы призываем к урегулированию всех вопросов, ожидающих решения между Арменией и Азербайджаном, мирными обсуждениями. Применение силы — неприемлемый путь».

По словам Неда Прайса, США продолжат участвовать в процессе достижения устойчивого мира.