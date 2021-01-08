Неадекват продолжается: Почему Пашинян отказывается открывать Мегринский коридор?

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook выступил с весьма примечательным и странным для политика, подписавшего Трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Карабахе, заявлением.

Назвав одним из двух приоритетных направлений реализации положений документа «разблокирование всех региональных экономических и транспортных коммуникаций», армянский премьер наряду с тем, что указал на необходимость «выполнения грузоперевозок и налаживания транспортного сообщения Армении через территорию Азербайджана с Россией и Ираном, так и транспортного сообщения Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через армянскую территорию», написал, что в соглашении отсутствует термин «Мегринский коридор».

«Вновь обращаю внимание на тот факт, что в трехстороннем заявлении нет термина «коридор», касающегося города Мегри или иной территории Армении. Выбор маршрутов сообщений из Армении в Россию и из Азербайджана в Нахичевань является темой отдельных обсуждений», — заявил он, что вызвало, мягко говоря, непонимание среди экспертного сообщества в Азербайджане, да и, можно полагать – в России. Поскольку из этого заявления следует, что открытие Мегринского коридора не входит в планы Армении, или что для армянского премьера положение пункта 9 Трехстороннего соглашения оказалось чрезмерно сложным для понимания.

В то время, как президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, отметил, что открытие коридора, нашедшего отражение в заявлении от 10 ноября, и которым будут пользоваться и Азербайджан, и Турция, и Россия, и Армения, и Иран, принесет региону новые возможности.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что существуют разночтения в понимании пунктов Трехстороннего соглашения, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении.

За комментариями # обратилось к известному политологу Ильгару Велизаде:

— Согласно 9 пункту заявления, «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана». Что означает, разблокирование и Мегринского коридора, также, как и Лачинского.

Пашинян известен перевиранием фактом, интерпретацией их в свою пользу. К примеру, в тексте заявления четко прописано, что российский контингент вводится в регион параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Однако, несмотря на то, они там все еще находятся. Это свидетельствует о том, что традиция перевирать положения существующих договоренностей, международно-правовых актов возведена в ранг государственной политики Армении. Также в свое время армянское правительство перевирало тексты четырех резолюций Совбеза ООН по Карабаху, в преамбуле которых конкретно указывалось на освобождение из-под оккупации конкретных территорий, но они пытались переиначить их. Непонятно, как еще должны писаться тексты подобных соглашений, чтобы не оставлять никакого места для спекуляций. Чем в данном случае и занимается армянский премьер, пытаясь увильнуть от принятия ответственных решений.

В свое время, до войны, они пытались таким образом затягивать процесс мирных переговоров. Ситуация повторяется. Вопрос разблокирования путей сообщения, в частности между Азербайджаном и Арменией, как раз и предполагает открытие Мегринского коридора. Он же говорит, что в соглашении об этом ничего не сказано. Каким еще способом можно это осуществить, очень интересно? Ведь словосочетание «разблокирование путей» подразумевает, что когда-то там были пути, средства коммуникации, они были заблокированы, а сейчас надо разблокировать.

Можно предположить, что он недостаточно хорошо владеет русским языком, не так понял положение соглашения относительно этого вопроса, в таком случае остается только посоветовать ему обратиться к специалистам русской словесности. Подтверждений его несуразных заявлений на русском языке, кстати, немало. Или же он не удосужился внимательно прочитать и вникнуть в пункты документа. Как бы то ни было, исходя из его заявления можно предположить, что человек недостаточно владеет предметом обсуждения, не понимает геополитическую реальность региона, которая, кстати, формируется не по хотению Азербайджана, а исходя из интересов различных региональных акторов, в том числе и России.

Вот президент нашей страны Ильхам Алиев на последнем заседании правительства говорил, что «железные дороги Армении находятся в собственности Российских железных дорог, нашим партнером, конечно, является Россия. Потому что армянское государство не имеет никакого отношения к проекту Мегринской железной дороги. Мы обсуждаем данный вопрос с Россией, так как Российские железные дороги владеют железными дорогами Армении». И подчеркнул, что «Первоначальные обсуждения положительны».

Кстати, РЖД в Армении сейчас оказались в очень уязвимом положении, поскольку нерентабельны. С восстановлением же этих коммуникаций, в частности Мегринского участка в 35 км, Южно-кавказская железная дорога получит возможность восстановить свою деятельность, обеспечив связь через Азербайджан с Россией.

Так что, скорее всего руководству РЖД и российскому МИД придется объяснять Пашиняну предмет обсуждаемого вопроса, смысл пункта 9 соглашения. Надо понимать, что выполнение соглашения в интересах российских компаний, присутствующих в Армении, ведь осуществление через Грузию связи с Россией достаточно проблематично в силу известных обстоятельств.

И, наконец, следует особо отметить, что Азербайджан ответственно относится к выполнению всех пунктов документа и соглашается на функционирование и реализацию передвижения по Лачинскому коридору. Это тоже соотносится с пунктом 9 по разблокированию путей сообщения, хотя конкретно словосочетание «Лачинский коридор» в документе отсутствует. Мы надеемся, что положение этого пункта будет выполняться в комплексе, будут разблокированы и сообщения из Агдама в Ханкенди, оттуда в Шушу, далее в Лачин, т.е. откроются все дороги.

Понятно, что мы имеем дело со сложным партнером, иной раз неадекватно воспринимающим существующие реалии, но для его прозрения существуют и другие пути, вероятно понадобится провести серьезную политическую работу, чтобы избежать крайнего варианта развития событий.