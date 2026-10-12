Министр торговли Японии Рёсэй Акадзава призвал усиливать сотрудничество между странами-производителями и потребителями нефти, а также наращивать запасы сырья и развивать энергетическую инфраструктуру в Азии, чтобы повысить устойчивость региона к перебоям в поставках, сообщает Bloomberg.

Вопрос энергетической безопасности становится все более значимым в условиях обострения напряженности на Ближнем Востоке, заявил Акадзава на министерской встречи Международного энергетического форума (IEF).

Япония принимает меры для снижения уязвимости азиатского региона к перебоям в поставках, связанных с нестабильностью на Ближнем Востоке. Инициатива POWERR Asia, запущенная страной в апреле текущего года, предусматривает увеличение нефтяных резервов в регионе, укрепление цепочек поставок, а также повышение готовности к чрезвычайным ситуациям благодаря сотрудничеству со странами-производителями энергоресурсов.

По словам министра, Япония намерена выступать связующим звеном между ближневосточными производителями нефти и азиатскими странами, укрепляя взаимодействие между регионами и способствуя стабильности мировых поставок энергоресурсов.

Министерская встреча IEF объединяет министров энергетики более чем 60 крупных производителей и потребителей нефти и газа для диалога между поставщиками и потребителями.