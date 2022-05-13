Некоторые отели в Катаре не готовы принимать представителей ЛГБТ-сообщества в период чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом информирует издание SVT Sport.

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) указан список из 69 рекомендуемых гостиниц Катара для заселения во время ЧМ-2022. Представители источника написали в каждую из них, назвавшись гей-парой из Швеции, желающей заселиться в отель. Лишь 56 гостиниц ответили на этот запрос, остальные 13 оставили сообщение без ответа.

Из 56 ответивших три отеля отказали в услугах заселения представителям ЛГБТ. В других 20 гостиницах сказали, что готовы заселить ЛГБТ-пару при условии, что гости будут скрывать свою ориентацию.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. (Газета.Ру)