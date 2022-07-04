Под занавес прошлого месяца правительство утвердило перечень кормов и кормовых добавок, подлежащих освобождению от налога на добавленную стоимость с января этого года.

В комментариях по этому поводу сообщается, что налоговые каникулы имеют большое значение для стабилизации расходов животноводческих и птицеводческих хозяйств, поскольку на корма, комбикорма и кормовые добавки приходится до 70% себестоимости продукции животноводства и птицеводства. Само решение временное – оно будет действовать до 1 января 2024 года. До того эту серию товаров освободили также от импортной таможенной пошлины.

Высокие цены на корма, действительно, ставят в тупик производителей. Ведь, как известно, своя кормовая база в нашей стране развита слабо, а завозить зерновые из России становится все дороже. Впрочем, цены продолжат расти дальше из-за роста экспортных пошлин. Последний раз с 22 июня экспортная пошлина на пшеницу из РФ была повышена до $ 142 за тонну со $ 131,6 Пошлина на ячмень выросла до $ 117,5 с $ 92,8, на кукурузу — до $ 86,5 с $ 84 за тонну.

Растущие цены на импортируемые ингредиенты кормов повышают себестоимость местной продукции, ухудшая ее конкурентоспособность, а потому мораторий на НДС станет хорошим подспорьем для отрасли, сказал председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров птицеводческой продукции Мурват Гасанли, выразив признательность за принятое решение. Ранее он сообщал, что с подорожанием кормов местные птицеводы столкнулись с повышением себестоимости продукции. Соответственно, местная курятина стала уступать в конкурентоспособности ввозимой. Профильная ассоциация жаловалась на волну импорта и сообщала о переговорах по этому поводу с Государственной таможенной службой.

На данный момент, говорит Гасанли, ассоциация работает по целому ряду направлений, проблемы этого бизнеса постепенно решаются. Например, удалось разрулить сложности, возникавшие у предпринимателей с торговыми сетями. Загвоздка состояла в том, что бизнес не мог получить вовремя деньги за реализованный товар. Однако совместными с профильными структурами усилиями птицеводам удалось-таки частично эту проблему устранить. На данный момент предприниматели борются с несоблюдением технических требований к хранению курятины в местах ее продажи – определенные подвижки уже есть, но поле для работы остается широким. Наконец, указывает Гасанли, удалось разобраться с импортом белорусской курятины, известной под брендом «деревенская курица». Ввозимый продукт, как выяснилось, не безвреден для здоровья.

Несмотря на введенные налоговые послабления, одна из серьезных проблем все еще остается нерешенной — импорт соевого сырья не освобожден от НДС. Птицеводы не намерены оставлять это дело без решения. По словам Гасанли, направлены предложения в профильные структуры, но они пока остались без результата. «А ведь текущие процессы на мировом продовольственном рынке не требуют комментариев, — комментирует он. – Корма дорожают, и это сказывается на цене нашей конечной продукции. Проще говоря, дорогие корма, в конечном счете, означают подорожание курятины. А если продукт дорожает, спрос на него падает, что в итоге приводит к снижению производства и убыткам. Потому так важно освободить импорт соевого сырья от косвенного налога».

А ведь экспорт азербайджанской курятины страдал от сравнительно более высокой себестоимости еще до пандемийного подорожания кормов. Еще тогда отечественные птицеводческие хозяйства говорили про высокую себестоимость, а все по причине импортируемых ингредиентов для кормов. Хотя крупные бройлерные хозяйства имеют собственное налаженное производство кормов, ингредиенты – зарубежные. По этой причине подорожание зерновых и прочих используемых в производстве компонентов приводит к повышению расходов производителей, рассказал консультант Борис Беленький.