Не медлить с ответами

Очередной неприятный выхлоп со стороны Армении в адрес Азербайджана зафиксирован за океаном. Американский журнал The National Interest опубликовал статью посла Армении в США, в которой затронута «антиармянская политика Азербайджана». Два момента привлекают внимание особенно – статья наполнена ложью, многие факты в ней перевернуты с ног на голову, и при этом написана она рукой официального лица – посла. Если бы это было написано пером безвестного журналиста или какого-нибудь деятеля из американской диаспоры армян, статью можно было бы пропустить мимо ушей. Но когда автором выдергивания фактов из контекста, то есть, манипулятором общественным мнением становится дипломат высокого уровня, это уже привлекает внимание очень многих и, конечно, требует ответной реакции Баку.

Так что же пишет посол Армении в США Варужан Нерсесян? Вот яркий отрывок: «Слово антиармянской ненависти, сопровождаемое воинственными и военными провокациями, в руках руководства Азербайджана стало инструментом для отвлечения внимания собственного народа от ухудшающихся внутриполитических проблем». Кстати, текст статьи среди армянских СМИ распространил сам МИД РА.

Как передает АрмИнфо, в статье говорится о «военной агрессии Азербайджана» — такая оценка, безусловно, поразительна в изложении представителя страны, захватившей и удерживающей часть территорий соседнего государства.

«Последним доказательством проявления воинственности было то, что наш сосед провел широкомасштабные военные учения именно в прошлом месяце, в ходе эпидемии. Эти действия были настолько тревожны, что привели к их осуждению членами двухпартийной группы Конгресса и квалифицированию этих действий как «опасные» и «безрассудные». Кажется, алиевский режим, который настолько привык издеваться и угрожать собственным гражданам без учета их основополагающих прав, что считает, что может запугать Армению и Нагорный Карабах», — сообщает американскому читателю Нерсесян.

А далее, не моргнув глазом, продолжает – «В отличие от этого, Армения полностью привержена мирному процессу, даже несмотря на то обстоятельство, что вся страна вовлечена в борьбу с эпидемией коронавируса. Наша страна попыталась реанимировать процесс, призвав возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров — роль, которую она сыграла еще в середине 90-х годов. Присутствие Нагорного Карабаха в переговорах было очень важно для сохранения режима прекращения огня, установленного и находящегося в силе в 1994 году, и сегодня будет императивом для становления постоянного мира».

То есть, приверженность Еревана миру исчерпывается, согласно Нерсесяну, попытками усадить за стол переговоров представителей сепаратистского режима «НКР». И пользуясь тем, что заокеанский читатель журнала ничего об этом не знает, посол, не стесняясь, продолжает винить во всем пострадавшую сторону: «Позиция Азербайджана является не только угрозой для Арцаха и Армении, но и для регионального мира и безопасности. Почти три десятилетия, как народ Арцаха создал свою демократию посредством справедливых и свободных выборов и стремился к экономическому, социальному и культурному развитию, независимо от постоянной угрозы войны. Арцах провел шесть президентских и семь парламентских выборов, в том числе и последние, в результате которых были избраны новые президент и парламент».

«Чем раньше наш сосед поймет, что ключ к решению нагорно-карабахского конфликта находится в неприменении силы и в переговорах с Нагорным Карабахом, тем ближе будет урегулирование», — поучает Нерсесян.

Отсюда, конечно, смешно оценивать его витиеватый слог, зная, что стоит за всем этим на самом деле. Но, как ни крути, вся эта ложь и передергивания поданы в иностранной прессе, на английском языке. Интересно экспертное мнение, как следует бороться с такими вещами? Потому что иной раз создается ощущение, что в подобных выступлениях Азербайджан проигрывает Армении до сих пор. И это ведь при том, что перед Баку стоят задачи гораздо более легкие в этом смысле – ему не нужно врать, в вопросе конфликта с Арменией правда на его стороне. Следует быть только чуточку активнее.

Вот что ответил на это # известный политический эксперт Расим Мусабеков:

«Это не первый и, к сожалению, не последний такой случай. Нужно отвечать. Желательно в том же издании. Это мог бы сделать наш посол в США. Он уже аналогично отвечал в более авторитетных американских изданиях. Нужно выходить на СМИ не только в ответ на армянские пропагандистские выхлопы, но и инициативно с изложением азербайджанской точки зрения и анализом ситуации в контексте международного права и конкретных интересов США — с тем, чтобы их не заслоняли узко эгоистичные армянские интересы и лоббистские потуги».