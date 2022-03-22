Концепцией национальной безопасности России предусмотрено использование ядерных вооружений только в случае угрозы самому ее существованию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN.

«У нас есть концепция национальной безопасности. Там вы можете прочитать про все основания для использования ядерного оружия. Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией. Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте», — сказал Песков в ответ на вопрос, можно ли полностью исключить использование ядерного оружия Россией, его цитирует ТАСС.