Названы сроки начала производства в России вакцины от коронавируса

Производство вакцины от коронавируса должно быть начато к концу лета, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, такие сроки поставлены исходя из того, что работа ведётся в условиях пандемии, передаёт РИА Новости.

Гинцбург выразил сожаление, что производство не позволит иммунизировать сразу большое количество людей, но в настоящее время предпринимаются беспрецедентные усилия и действия для того, чтобы максимально быстро перейти к масштабированию вакцины сразу после её регистрации.

Он добавил, что сейчас завершаются доклинические исследования вакцины на обезьянах. Гинцбург оценил их результаты как хорошие – и по иммуногенности, и по безопасности.

После этих испытаний в Минздрав будут поданы документы для получения разрешения проводить тесты на людях. Пока неизвестно, насколько затянется процедура, отметил директор НИИ, выразив надежду, что в сложившейся ситуации заявка будет рассматриваться в ускоренном порядке. По предварительным данным, разрешение должно быть получено к 15 июня, после чего начнутся клинические изучения на людях.

Сейчас идёт процесс отбора добровольцев. Сами создатели вакцины уже вкололи её себе, в том числе это сделал и Гинцбург. Он назвал этот шаг самозащитой, чтобы у учёных была возможность продолжать работу дальше.