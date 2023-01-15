Площадь у театра «Габима» вместе с прилегающими улицами не смогла вчера вместить и половины протестующих против «правовой реформы» Нетанияху-Левина. Для демонстрации в следующую субботу избрано новое, более просторное место.

Организаторы протеста назначили местом сбора улицу Каплан, возле правительственного комплекса Кирьят а-Мемшала. После сбора планируются шествия по всему городу — вчера протестные демонстрации стихийно вылились именно в такую форму.

«Наша кампания против правительственного переворота только началась. Это упорная и бескомпромиссная борьба за спасение демократии, и народ Израиля массово выходит на протест», — говорится в заявлении координационной группы организаторов протеста.

Вечером 14 января протестные демонстрации в Тель-Авиве стали беспрецедентно массовыми — полиция оценила число участников цифрой 80 тысяч, по оценкам организаторов, участников и журналистов демонстрантов было больше — протестующие толпы буквально заполнили весь центральный Тель-Авив. Полиция благоразумно проигнорировала указания министра Бен-Гвира и обеспечивала безопасность демонстрантов, перекрывая улицы по маршруту многочисленных шествий. (israelinfo.co.il)