Согласно правилам приема, победители международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и конкурсов, а также абитуриенты, обучающиеся по международно аккредитованным образовательным программам, имеют право поступать в вузы вне конкурса.

Как сообщили АПА в Министерстве образования, уже известны люди, которые имеют право поступать в вузы вне конкурса в 2021/2022 учебном году.

Так, в этом году 4 человека стали победителями международных предметных олимпиад, 33 человека выиграли республиканские предметные олимпиады, 49 человек стали победителями международных спортивных соревнований, 1 человек – победителем международных соревнований по искусству, 8 человек выиграли международные аккредитованные образовательные программы (IB Diploma Programme). получили право поступать в высшие учебные заведения и были переведены на соответствующие специальности.

Тринадцать абитуриентов отказались от права быть допущенными к участию вне конкурса и заявили, что будут участвовать в конкурсе в соответствии с общими правилами. Кроме того, 138 абитуриентов были приняты в университет ADA в качестве выпускников школы ADA по результатам экзамена SAT.